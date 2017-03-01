Die Presse: Кто не следует "правде" Эрдогана, отправляется в тюрьму

Об этом пишет Виланд Шнайдер в статье "Кто не следует "правде" Эрдогана, отправляется в тюрьму", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Среди журналистов в Турции существует иерархия, рассказал недавно турецкий репортер в Вене. Внизу находятся представители небольших, в основном, левых курдских СМИ. Они всегда относительно быстро исчезали в тюрьмах. Наверху находятся журналисты международных СМИ. Но турецкая судебная система существенно продвинулась в этом рейтинге: она задержала корреспондента газеты "Die Welt" Дениза Юджела. Его не спас ни его немецкий паспорт, ни его работа в одной из крупнейших немецких газет.

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Обвинения против Юджела довольно странные: по заявлению, он виновен в "разжигании межнациональной розни" и "пропаганде в пользу террористической организации". Как сообщает немецкая ARD, корреспондента обвиняют из-за его статей. В одной из них Юджел написал, что до сих пор нет "никаких конкретных доказательств" того, что попытка переворота в 2016 году была организована движением Гюлена. Так журналист распространяет "пропаганду терроризма", утверждает прокурор.

Но такое мнение Юджела разделяют многие другие международные журналисты и эксперты. Отдел аналитики разведки в Министерстве иностранных дел ЕС считает "маловероятным", что лидер движения, Фетхуллах Гюлен, лично стоял за попыткой государственного переворота. И американские власти до сих пор считают обвинения Анкары недостаточными, чтобы экстрадировать Гюлена, который живет в США.

Сообщение турецкой судебной системы очевидно: каждый, кто в сложных вопросах не считает позицию турецкого руководства единственной "истиной", попадает в тюрьму – независимо от того, работает он в турецких или иностранных СМИ. Это больше никак не связано с войной с терроризмом. Это нарушение свободы прессы и мнения; попытка заставить замолчать неугодных журналистов.

Против Юджела используют также интервью, которое он брал у командующего курдской подпольной организацией РПК, Джемиля Байыка. Так делали и другие журналисты. И всего за месяц до интервью в августе 2015 года, в силу вступил мирный процесс между турецким государством и РПК. То есть, контакты между Анкарой и РПК все же были. Прежде всего, в начале мирного процесса в 2013 году многие турецкие журналисты посетили лагеря РПК. Тогда это было выгодно турецкому правительству. Но сегодня оно и слышать об этом не хочет. Они навязывают восприятие "правды", которое напоминает коллективную амнезию.

Это касается, прежде всего, действий в отношении движения Гюлена. Долгое время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и проповедник Гюлен были близкими друзьями. Тогда движение Гюлена занимало большинство постов в полиции и судебных органах – с согласия правительственной ПСР Эрдогана. В 2011 году левый журналист Ахмет Сик проводил расследование и предупредил о подрыве сил безопасности людьми Гюлена – за что и оказался в тюрьме.

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После раскола между Эрдоганом и Гюленом, президент выдвигает против проповедника те же обвинения, что и Ахмет Сик. На самом деле, турецкому правительству следовало бы похвалить журналиста за его дальновидность. Но все произошло наоборот: Сик снова в тюрьме – среди прочего, по обвинению в том, что он якобы распространяет пропаганду для Гюлена. По крайне мере, что-то сохранилось и после раскола между Эрдоганом и Гюленом: критики вроде Сика оказываются в тюрьме.

Новизна в том, что сейчас под угрозой оказались и такие международные корреспонденты, как Дениз Юджел. Это показывает, насколько мало турецкое руководство заботит то, как его воспринимает ЕС. Несмотря на все разногласия, канцлер Германии Ангела Меркель – одна из немногих европейских лидеров, которые стремятся установить хорошие отношения с Эрдоганом. Насколько положительно это скажется в случае Юджела, станет ясно в ближайшие дни. До сих пор, по-видимому, это было бесполезно.