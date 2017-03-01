Между Грецией и международными кредиторами возобновились переговоры

Представители Еврокомиссии, Европейского Центробанка, Международного валютного фонда и Европейского стабилизационного механизма прибыли для обсуждения условий выдачи Греции следующего транша. Афины нуждаются в семи миллиардах евро в июле ради избежания дефолта, передает Deutsche Welle.

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В то же время представители МВФ и европейских структур имеют претензии к выполнению Грецией обязательств по погашению долга.

Достигнутый на данный момент компромисс, вероятнее всего, будет означать усиление мер экономии в Греции, в частности снижение необлагаемого уровня доходов с более 8600 до 6000 евро, что позволит добавить в бюджет еще 3,6 миллиарда евро. Среди других требований кредиторов и главных тем переговоров - приватизационные процессы.

Следующий транш в семь миллиардов евро станет частью третьего пакета финансовой помощи на общую сумму 86 миллиардов евро.