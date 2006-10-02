По предварительным данным, коалиция правительства Венгрии проиграла
08:31, 02 октября 2006Мир
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Социалисты удержали столицу и крупные города
По предварительным данным, правительственная коалиция в Венгрии проиграла выборы в органы местного самоуправления.
"Правящая Венгерская социалистическая партия (ВСП) во многих районах страны уступила свои позиции правым оппозиционным партиям", - сообщает венгерское информационное агентство МТИ.
Социалисты сумели удержаться у власти лишь в Будапеште и еще нескольких крупных городах - в Сегеде, Мишкольце и Секешфехерваре.
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