Джордж Буш наградил своих верных союзников

"Люди, которые умеют держать слово"

Президент США Джордж Буш наградил трёх зарубежных лидеров высшими гражданскими наградами своей страны. Президентской Медали Свободы удостоены президент Колумбии Алваро Урибе и два бывших премьер-министра: Великобритании - Тони Блэр и Австралии - Джон Хауард. Всех троих лидеров Буш назвал людьми, которые умеют говорить правду в лицо и умеют держать данное слово. Радио Свобода

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