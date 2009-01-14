Джордж Буш наградил своих верных союзников
08:01, 14 января 2009Мир
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"Люди, которые умеют держать слово"
Президент США Джордж Буш наградил трёх зарубежных лидеров высшими гражданскими наградами своей страны.
Президентской Медали Свободы удостоены президент Колумбии Алваро Урибе и два бывших премьер-министра: Великобритании - Тони Блэр и Австралии - Джон Хауард.
Всех троих лидеров Буш назвал людьми, которые умеют говорить правду в лицо и умеют держать данное слово.
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