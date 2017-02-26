Трамп решил пропустить ежегодный обед с журналистами

Президент США Дональд Трамп заявил, что не посетит ежегодный ужин корреспондентов Белого дома в этом году.

Об этом он написал в Twitter.

I will not be attending the White House Correspondents' Association Dinner this year. Please wish everyone well and have a great evening! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2017

"Я не пойду на ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в этом году. Пожелайте всем всего хорошего и прекрасного вечера!", - написал он.

Известно, что мероприятие запланировано на 29 апреля.

Ежегодный обед с представителями Ассоциации корреспондентов Белого дома - традиционное мероприятие, на котором присутствуют знаменитости, политики и журналисты. Обычно на нем присутствуют и глава государства и вице-президент.

Как сообщал УНИАН, в США журналистов ведущих СМИ, в том числе CNN, The New York Times и "Би-би-си", не пустили на брифинг для прессы в администрации Дональда Трампа.

Репортеры агентства The Associated Press и журнала Time в знак протеста бойкотировали мероприятие.

Как пишет The Hill, 24 февраля, журналистам сообщили, что вместо обычной пресс-конференции, на которой присутствовали все работающие в Белом доме репортеры, пресс-секретарь Шон Спайсер проведет встречу с "расширенным пулом".