Азербайджан и Армения заявили о столкновениях и потерях в Нагорном Карабахе

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

По данным Баку, тяжелое боестолкновение произошло на Ходжавенд-Физулинском направлении фронта.

Данные армянской и азербайжданской стороны о последовательности событий сильно разнятся.

По версии азербайджанских военных, армянские силы ночью предприняли "попытки широкомасштабного прорыва на позиции азербайджанской армии".

"Противник пытался овладеть стратегическими высотами. Азербайджанские военнослужащие вынудили армянскую сторону отступить с потерями. Вооруженные силы Азербайджана также понесли потери", - сообщили в минобороны Азербайджана.

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В Армении утверждают, что сообщения об "атаках" армянской стороны не соответствуют действительности.

"Уже в течение нескольких дней военно-политическое руководство Азербайджана обостряет ситуацию на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск и распространяет дезинформацию", - заявили в минобороны Армении.

Как отметили в Ереване, "армянская сторона соблюдает режим прекращения огня и призывает азербайджанскую сторону воздерживаться от шагов по дальнейшему обострению ситуации".

Руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в свою очередь, обвинило азербайджанскую сторону в дезинформации о произошедших в ночь на субботу боестолкновениях в зоне конфликта. В непризнанной республике утверждают, что вооруженные силы Азербайджана на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения перешли к наступлению, но были отброшены, понеся потери.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.