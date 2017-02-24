Bloomberg: Как Европа может защитить себя

Об этом говорится в редакционной статье "Как Европа может защитить себя", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Унижение НАТО со стороны президента США зашло слишком далеко, и его сосредоточенность на том, чтобы заставить европейцев больше тратить на оборону, теперь неуместна. И все-таки, европейские страны слишком долго считали свои оборонные бюджеты продолжением социальной политики. Расходы на персонал составляют более 50 процентов военных расходов почти во всех странах ЕС, по сравнению с примерно четвертью в США. Между тем, расходы на оборудование, исследования и разработки едва достигают 20 процентов в Европе, по сравнению с 30 процентами в США, и только около 22 процентов закупок оборудования осуществляются совместно.

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Европейская комиссия предложила сделать расходы на оборону более рациональными. Но подобное навязывание мер, как правило, не приносит результата. На самом деле, в Европе есть сотни совместных военных проектов, таких как Европейское авиационное транспортное командование в Нидерландах. Многие из этих усилий являются двусторонними и узкоспециализированными. Без большей согласованности, они не смогут покрыть большой недостаток военных расходов и сотрудничества между Европой и США, или сделать европейские армии более эффективными.

Несмотря на сложности, НАТО функционирует по двум основным причинам: четкая миссия – гарантии коллективной безопасности, закрепленные в его уставе – и управление США.

Любой план ЕС по вопросам коллективной обороны потребует таких же целей и направления. Тем не менее, Франция, которая станет самой крупной военной силой в Европе после того, как Великобритании покинет ЕС, всегда считала оборонную политику ЕС не самоцелью, а противовесом НАТО, в котором доминируют США. Между тем, Германия неохотно берет на себя ответственность, а другие страны опасаются позволять ей это.

Сейчас все может измениться. Оказавшись между "брекситом" и трампизмом, европейские страны могут, наконец, осознать крайнюю необходимость подготовки к угрозам, как внутри, так и за пределами континента. Вмешательство НАТО в Ливии показало, что европейские страны готовы и способны осуществлять такие миссии.

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Это не попытка сказать, что ЕС нужна собственная армия. Необходимо отметить, что Европа должна сделать больше, чтобы обеспечить свою коллективную безопасность, и эта часть ответа заключается в большей гибкости НАТО (с меньшим доминированием США). Когда европейцы будут обдумывать какие-либо изменения, их основное внимание не должно быть сосредоточено на том, выполняют ли члены НАТО требования альянса по общим расходам на оборону. Они должны подумать над тем, как и куда тратить деньги. Чем лучше Европа сможет защитить себя, тем лучше для нее – и для США