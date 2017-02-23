Михаил Горбачев продает свою баварскую виллу с видом на Альпы

Здесь владеют недвижимостью, например, российский миллиардер Алишер Усманов и президент немецкого футбольного клуба "Бавария" Ули Хёнес, як повідомляє DW.

Дом Горбачева, известный как "замок Хубертуса" (Hubertus Schlössl), располагается на участке размером в 2600 квадратных метров. Вилла представляет собой трехэтажное здание с общей жилой площадью в 570 квадратных метров плюс пристройка с гаражами, построенным 100 лет назад.

"Солнечно и тихо, лучшее место в Роттах-Эгерне, с видом на горы и, несмотря на это, недалеко от центра", - так описывает в проспекте расположение виллы семьи Горбачева агентство недвижимости, которое занимается продажей дома. Маклеры пишут, что это "настоящий маленький дворец" - "с историей", не указывая при этом, что речь идет именно о доме Горбачева. Действительно, владелицей числится не экс-президент СССР, а его дочь Ирина Вирганская.

Читайте также"Тихое прибытие": СМИ заметили Обаму с супругой на острове миллиардера (фото)

Семья Горбачева владела этим имением в течение 10 лет, сообщает местная газета Tegernseer Stimme. В 2008 году дом подвергся капитальному ремонту. В нем и сейчас все в идеальном состоянии, утверждают маклеры. Золотой сантехники в доме нет, жилье не отличается помпезностью, но обстановка "благородная", соглашается с определением маклеров издание Merkur.

Покупатель может въехать в дом в любой момент. Цена - по запросу, написано в проспекте. Местные журналисты уточнили, что купить ее можно за семь миллионов евро, что, по их мнению, соответствует уровню цен на элитную недвижимость.