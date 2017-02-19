США направили авианосную группу к берегам Китая - СМИ

Группа кораблей, которую возглавляет авианосец Carl Vinson, начала патрулирование в Южно-Китайском море после нескольких недель активных тренировок в Тихом океане, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Как отметил командующий группой адмирал Джеймс Килби, моряки намерены продемонстрировать свое умение во взаимодействии с союзниками, партнерами и друзьями в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Власти Китая в среду уже предупреждали США о недопустимости вмешательства в дела страны в Южно-Китайском море, а в пятницу начали военные маневры в спорном регионе.

В Пекине настаивают на своих правах на воды Южно-Китайского моря, через которое проходят важнейшие торговые пути. Помимо этого в Китае занимаются строительством искусственных островов, объявляя их своей территорией. Несогласны с КНР другие страны региона – Бруней, Малайзия, Филиппины, Вьетнам и частично признанный Тайвань. Все они претендуют на нефтегазовые запасы Южно-Китайского моря и часть морских путей.

11 февраля в небе над морем было зафиксировано опасное сближение китайского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и американского морского самолета. В Пентагоне обвинили китайского пилота в том, что тот намеренно "пересек нос" американскому самолету.