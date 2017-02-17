Хаос в Белом доме Дональда Трампа - The Time

Об этом пишет Филип Эллиотт в статье "Внутри хаоса в Белом доме Дональда Трампа", опубликованной на сайте издания The Time.

Федеральные судьи в четырех судах приостановили поспешно изданный указ, запрещающий въезд в страну некоторым иммигрантам. Сотрудники разведки позволили просочиться секретным данным о перехваченных разговорах, в успешной попытке заставить Трампа уволить его советника по национальной безопасности Майкла Флинна, который ввел государство в заблуждение о своих связях с российским дипломатом. Затем произошла еще большая утечка информации от нынешних и бывших должностных лиц газете The New York Times, чиновники утверждали, что помощники кампании Трампа и офицеры российской разведки контактировали во время президентской кампании 2016 года. Президент Китая Си Цзиньпин также успешно подтолкнул Трампа к тому, чтобы тот отступил от своего обещания, данного в декабре, он хотел предоставить больше признания правительству в Тайване.

Разрушение может принимать различные формы. Протестующие заполнили улицы, блокировали аэропорты и прерывали общие собрания законодателей по всей стране. Республиканцы, тем временем, все больше начинали беспокоиться, Комитет по надзору Палаты представителей изучал протоколы службы безопасности Трампа на предмет обсуждения секретной информации в его загородной резиденции в Мар-а-Лаго, а лидер большинства в сенате Митч Макконнелл предположил, что расследование Сенатом вмешательства России в выборы будет расширяться. Другие в Республиканской партии высказали опасения, что их надежды на законодательство под единым контролем республиканцев могут исчезнуть, учитывая путаницу с приоритетами Трампа в таких вопросах, как налоговая реформа и торговля. "У людей, которые помогали президенту, теперь возникло много вопросов", - объяснил сенатор-республиканец Пэт Робертс (Канзас).

В ответ, Белый дом прибегнул к методам реалити-шоу, отвлекая внимание на междоусобные драмы старших помощников, которые сочетают государственные дела с борьбой за позиции и поддержкой босса. Никто не оказывался под большим давлением, чем глава администрации Райнс Прибус, которого президент окрестил "старшим" всего лишь несколько недель назад. С тех пор за ним всюду следуют "стервятники", которые ставят под сомнение его пригодность и возможность длительного пребывания на этой должности. Управлять Белым домом очень тяжело и в нормальных условиях. Приветливый 44-летний мужчина обычно носится по коридору из своего кабинета, чтобы перехватить незапланированных посетителей в Овальном кабинете. Ему пришлось прервать одну импровизированную встречу Трампа и его советника по национальной безопасности после того, как помощник спросил начальника об изменениях в расписании.

Сегодня в Белом доме почти ничего не происходит без усложнений или противоречий. Возьмем, к примеру, увольнение Флинна. Когда старшие помощники готовы были объявить о его уходе как об отставке, советник Келлиэн Конвей, которая часто хвастается прямым доступом к Трампу, на телевидении заявила, что Флинн пользуется "полным доверием президента". Затем, когда чиновники быстро пытались исправить это заявление, Прибус получил сообщение, в релизе было неправильно написанного название Колумбии, южно-американского союзника, лидеру которой Трамп звонил ранее вечером. Примерно в то же время, другие приближенные к Трампу рассказывали Breitbart News, консервативному сайту, который когда-то возглавлял стратег Трампа Стив Бэннон, что помощники составляют список замен для Прибуса. (Бэннон осудил это сообщение. "Этот парень делает потрясающую работу", - сказал он The Time о Прибусе. "Я горжусь тем, чтобы могу назвать его партнером"). На следующий день Конвей в Twitter опровергала сообщения о своем увольнении, заявив, что "неподтвержденная болтовня не имеет значения". Всего через несколько часов после этого, Управление по этике при правительстве США предположило, что Белый дом должен назначить ей дисциплинарное взыскание за вероятное нарушение правил, когда она поддержала линию модной одежды Иванки Трамп в прямом эфире.

Результатом всей этой мелодрамы для внимательной нации стало ощущение постоянного хаоса, это еще больше усилило тревогу чиновников Белого дома. Некоторые помощники сейчас отказываются общаться по электронной почте, учитывая, что федеральный закон требует, чтобы такие сообщения были заархивированы для историков и следователей. Многие из них теперь используют зашифрованные приложения, чтобы обойти расследования, которые приказал провести Трамп, чтобы пресечь утечку информации. Другие боятся даже поднять трубку, предполагая, что кто-то всегда слушает или контролирует звонки. "Это нарушает работу, в том, что касается национальной безопасности", - говорит сенатор-республиканец Джон Маккейн. "Кто за что отвечает? Кто определяет политику? Кто принимает решения? Я не знаю, есть ли кто-нибудь за пределами Белого дома, кто знает ответ".

В центре этого невероятного замешательства Трамп продолжает вершить суд и задавать тон, делая все, как всегда, по-своему. Его жены и семьи в резиденции нет, поэтому поздно ночью он звонит друзьям, а рано утром – в офисы через многоканальный телефон Белого дома. Он пригласил свою дочь Иванку, неопределенного консультанта без официальной должности, на деликатные встречи, и приветствовал политику помощника Стивена Миллера, когда тот выступил на телевидении, распространив ложные слухи о беспочвенных теориях заговора и фантомных жителях штата Массачусетс, которые незаконно голосовал в Нью-Хемпшире прошлой осенью.

В конце концов, Трамп – единственный человек, который может успокоить бурю, усилить ее или просто позволить ей продолжаться. По словам помощников, он хотел бы, чтобы каждую стычку меньше освещали в стиле папарацци. Его также очень взволновала утечка, как изнутри Белого дома, так и со стороны разведки. Но он до сих пор не прилагает усилий, чтобы создать вокруг себя должный порядок. Вместо этого, он поощряет помощников, которые нарушают правила на телевидении, поддерживает предоставление полномочий каждому из его старших сотрудников и начинает каждое утро с волны твитов, которая часто переворачивает новостной цикл с ног на голову. Трамп боится, что если откажется от разрушительных методов, то может потерять магию, которая сделала его президентом.

Но время идет. Даже у популярных новых президентов ограниченный период для того, чтобы доказать эффективность, в лучшем случае от шести до девяти месяцев. Конгресс должен принять законопроект о расходах до 28 апреля, а еще один – в сентябре, возобновить Федеральное управление гражданской авиации и повысить лимит госдолга. И это до того, как законодатели будут решать вопрос об одобрении кандидата Трампа на место судьи Верховного суда, о таких его масштабных планах, как строительство пограничной стены, создание пакета инфраструктуры, отмена реформы здравоохранения Обамы и замена или модернизация налогового кодекса. В какой-то момент, Трампу, возможно, придется решить, стоит ли рисковать своими планами, продолжая использовать старые способы, либо следует прибегнуть к тому, что у него получается лучше всего.

Эта дилемма не новая. В течение многих лет он внушал это чувство конкуренции в "Trump Organization", по его мнению, ради большого успеха. Врагами были и конкурирующие разработчики, и коллеги. После того, как сотрудники доказывали свою лояльность, они занимали офисы на 26-м этаже, вблизи Трампа и его детей. Большинству нужно было более десяти лет, чтобы оказаться там.

Но члены новой команды Трампа знают, что у них нет нескольких лет, чтобы заслужить это доверие. Чтобы ускорить свое продвижение, они сближаются друг с другом и узнают большие секреты, чтобы раскрыть их ради своей выгоды. И первый менеджер кампании Трампа, и глава его переходной команды лишились своих должностей, когда поставили под сомнение инициативы зятя Трампа, Джареда Кушнера, ставшего старшим советником.

Консультанты по организации называют это разрушением. Трамп иногда намекает на то, что это нечто больше, чем хорошее развлечение. Он назвал комнату Рузвельта, напротив его личного кабинета, просто "залом заседаний", будто это еще одна телевизионная площадка, где он может ходить вокруг стола, и увольнять тех, кто попадет под горячую руку. Если отставка Флинна – это сценарий, то нам стоит ожидать грандиозных увольнений, которые будут проходить тет-а-тет в Овальном кабинете.

Этот постоянный страх увольнения парализует Белый дом, не говоря уже о десятках учреждений и ведомств, которые составляют огромный государственный аппарат. Многие помощники старшего звена тратят большое количество времени, пытаясь предугадать, за что может взяться Трамп. Президент – транзакционный лидер. Он ищет преимущества в каждой ситуации, и люди в комнате могут изменить его мировоззрение. В отличие от большинства лидеров, со стабильными идеями и идеологиями, он поддается влиянию человека, с которым говорит последним. Сила в личном общении.

Пока Трамп занят разрушением, другие фракции пытаются восстановить порядок. Прибус привел с собой многих сотрудников Национального комитета Республиканской партии, которые стремятся установить более жесткий контроль над тем, с кем встречается Трамп. Белый дом нанял сенатора штата Юта Оррина Хэтча на пост начальника по персоналу, чтобы следить за потоком документов в Овальном кабинете. Прибус нанял 18-летнего помощника спикеру Полу Райану, чтобы тот выполнял функции канала для связи с Капитолийским холмом. Старания всех этих сил привели к тому, что президенту теперь гораздо сложнее ответить на телефонный звонок по сотовому от любого абонента, у которого есть его номер. Теоретически, на стол президента ничего не попадает без проверки и корректировки одного из заместителей Прибуса.

Но до сих пор Белый дом осознает, что он мало что может контролировать полностью. Прежде чем администрация выступила с публичным заявлением, Трамп в течение 17 дней знал, что секретные данные о перехваченных разговорах противоречат словам Флинна о том, что он не обсуждал санкции с Россией. Помощники также знали, что ФБР допрашивали Флинна о контактах. Но Флинну указали на дверь только после того, как это просочилось в прессу. Вице-президенту Майку Пенсу также пришлось ждать утечки, прежде чем он узнал, что ввел в заблуждение страну по поводу сути разговоров Флинна с российским дипломатом. Помощники говорят, что Пенс в хороших отношениях с Прибусом. "Он пользуется полной поддержкой вице-президента", - сказал глава администрации Пенса, Джош Питкок.

И потом, есть еще союзники президента, о которых стоит беспокоиться. Трамп жаловался на общее состояние дел своему старому другу Кристоферу Радди, генеральному директору Newsmax, в прошлые выходные во Флориде, когда президент потягивал диетическую колу, а Радди пил виски. На следующий день, Радди пошел на телевидение и неожиданно атаковал помощников Трампа. "Я думаю, что у главы администрации много слабых мест", - сказал Редди. В течение нескольких часов, Радди позвонили Прибус и Кушнер, они призвали его не делать поспешных выводов и позволить команде Трампа воспользоваться преимуществами сомнений. Впоследствии, Радди сказал, что говорил только от своего имени.

Это не остановило утечку из других источников. Еще один союзник Трампа, который не работает в администрации, сказал, что Прибус полностью соответствует требованиям Трампа. "Он самый слабый представитель, которого они могли назначить", - сказал этот чиновник о Прибусе. "Они нарисовали мишень на его спине".

В то время как поддержка Трампа среди избирателей остается на высоком уровне, наблюдается явное сокращение его национальной популярности, что заметил и сам президент. Уровень неодобрения его работы, по данным Gallup, вырос с 45% по всей стране в день инаугурации до 53% в середине февраля. На этом этапе, предшественники Трампа (вплоть до 1981 года) во время своего президентства, наслаждались медовым месяцем, уровень их поддержки составлял от 17% до 49%. Трамп написал в Twitter, что негативные данные фальшивые.

Возможно, именно этот инстинкт бойца поддерживает Трампа и позволяет ему в очередной раз найти выход из сложившейся ситуации. У него значительная сила и достижения, и менее месяца пребывания в должности. Он пересмотрел решения в отношении нефте- и газопроводов, начал постепенную отмену реформы здравоохранения Обамы и отказался от многонационального торгового соглашения со странами Тихоокеанского региона. Он уничтожил правило банков, которое ненавидели компании, отменил новые правила для финансовых менеджеров и пообещал отказываться от двух правил за каждое новое. Стена на южной границе на стадии разработки, а новые иммиграционные рейды стали доказательством выполнения предвыборного обещания о расправе с незарегистрированными работниками. "У нас президент, который за три недели в должности сделал больше, чем большинство президентов за весь срок правления", - сказал Миллер, используя гиперболу, которая ассоциируется с брендом Трампа.

Самое главное, Трамп по-прежнему гордится своей способностью разрушать нормы. Он вызывает на свои пресс-конференции бульварных репортеров из Нью-Йорка и представителей консервативных изданий. Он распорядился, чтобы пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер провел свою первую пресс-конференцию как сторожевая собака. Бэннон и Конвей, пришедшие из кампании, часто подстрекают Трампа, чтобы он вернулся к тому, что ему больше нравится, то есть, насмешкам и издевкам, которые вызывали аплодисменты сторонников.

Ясно одно, эта драма закончится не скоро. Последние несколько недель были примечательным по многим причинам, но без четкого изменения курса, всех ожидает еще больший хаос. В своем выступлении на военной конференции в Мэриленде, генерал армии разъяснил, что стоит на кону в глобальном смысле. "Наше правительство по-прежнему находится в невероятном беспорядке. Я надеюсь, что они скоро разберутся с этим, потому что мы – нация в состоянии войны", - сказал генерал армии Тони Томас, командующий силами специальных операций США. "Как командир, я хочу, чтобы наше правительство было как можно более стабильным".