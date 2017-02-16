Россия и Трамп: стране нужны ответы, а не увиливание - The Washington Post

Об этом говорится в редакционной статье "Россия и Трамп: стране нужны ответы, а не увиливание", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Вместо этого, в среду утром, он написал с полдюжины твитов, в которых отрицал новости и нападал на тех, кто раскрыл эту информацию. Тем самым он дал республиканцам и демократам еще больше поводов, требовать ответы на вопросы о его неясных и все более тревожных связях с Москвой.

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"СМИ, распространяющие фальшивые новости, сходят с ума со своими теориями заговора и слепой ненавистью", - написал Трамп в Twitter. "Этот нонсенс со связями с Россией – лишь попытка сокрыть многочисленные ошибки, допущенные в проигрышной кампании Хиллари Клинтон". "Настоящий скандал здесь состоит в том, что "разведка" выдала секретную информацию, как конфету. Очень не по-американски!" – настаивал он.

Белый дом заявляет, что вопросы о связи кампании Трампа с Россией лишь отражают войну разведки с президентом. Но такая линия не имеет смысла. На самом деле, ФБР, а не какие-нибудь мошенники, взяло на себя ведущую роль в расследовании контактов окружения Трампа с российскими чиновниками. То же самое агентство, чья сомнительная разоблачающая информация о проверке писем Хиллари Клинтон, возможно, позволила Трампу стать президентом. Кроме того, возможные связи Трампа с режимом Владимира Путина беспокоят не только ярых сторонников Клинтон, но и растущее количество сенаторов обеих партий.

Внесем ясность, общественность еще много не знает. Характер предположительных контактов остается неопределенным. По-прежнему не хватает прямых доказательств того, что кампания Трампа вступила в сговор с российскими чиновниками, чтобы повлиять на выборы. Но даже ставшие известными скудные подробности расходятся с предыдущими заверениями Трампа в том, что никто из его сотрудников не имел контактов с россиянами во время кампании. Примечательно, что пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер повторил эти заявления во вторник, как раз перед появлением сообщений, которые утверждали обратное. Его авторитет, как и Белого дома в целом, существенно пошатнулся за менее чем четыре недели работы.

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Обнадеживает то, что ФБР выделяет существенные ресурсы для расследования любых связей между окружением Трампа и иностранными правительствами, стремящимися ослабить США и их союзников. Из-за близости к кампании Трампа, генеральный прокурор Джефф Сешнс должен отказаться от участия в принятии любых решений, касающихся этого расследования.

Тем не менее, последние новости, сразу после вынужденной отставки советника по национальной безопасности Майкла Флинна из-за контактов с послом России, подчеркивают крайнюю необходимость в более широком, двухпартийном расследовании вмешательства России в год выборов. Члены Комитета Сената по разведке настаивают на том, что комиссия усердно работает. Но вполне возможно, на республиканцев оказывают сильное политическое давление, чтобы заставить их закрыть расследование или сохранить в тайне важные данные. Высокопоставленные республиканцы, к примеру, до сих пор, похоже, не заинтересованы в серьезном расследовании этих вопросов. Если запросы конгрессменов, в конечном счете, будут сорваны политикой, необходимо создать независимую комиссию.