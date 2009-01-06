Австрия получает только 10% российского газа

Газораспределительный центр в австрийском Баумгартене с сегодняшнего утра получает лишь 10% российского газа от оговоренных объемов. Как передает РИА Новости, об этом сообщают в нефтегазовом концерне Австрии OMV.

По словам заместителя руководителя пресс-службы компании Михаэлы ХУБЕР, остальные 90% поставок покрываются за счет голубого топлива, накопленного в подземных хранилищах, где сосредоточено 1,7 млрд. кубометров энергоносителя. Поэтому в OMV заверяют австрийских потребителей, что на текущий момент обеспечение газом гарантировано.

Ежегодные потребности Австрии в природном газе составляют около 8 млрд. кубометров. Свыше 51% импортируются из России, 31% - из Норвегии и 18% - газ внутреннего производства.

М.ХУБЕР также сообщила, что уже в ночь на вторник российская сторона информировала о сокращении поставок голубого топлива на 30-40%.

В то же время, она отметила, что OMV не комментирует "газовый конфликт" между Россией и Украиной.

Как сообщал УНИАН, 1 января 2009 г. ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину, поскольку Москва и Киев не смогли договориться об условиях нового контракта на 2009 год.

5 января ОАО «Газпром» решил снизить объемы поставок газа для европейских потребителей на 65,3 млн. куб. м в сутки - до 221,8 млн. куб. м в сутки.

В ночь на вторник стало известно о приостановлении поставок российского природного газа в Болгарию, Турцию, Грецию и Македонию. Под угрозой находятся поставки в Молдову, Румынию, Польшу, Венгрию, Словакию и Германию.

НАК «Нафтогаз Украины» считает, что в случае недополучения необходимых объемов российского природного газа все претензии указанных стран должны быть направлены в ОАО «Газпром».