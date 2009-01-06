Минобороны Грузии объявило призыв контрактников
04:31, 06 января 2009Мир
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Срок службы – 4 года
Минобороны Грузии в понедельник объявило о призыве контрактников на военную службу сроком на четыре года, передает агентство "Новости-Грузия".
На контрактную службу призываются все желающие граждане Грузии в возрасте до 35 лет, имеющие соответствующее здоровье.
Минобороны обещает в течение четырех лет лицам, принятым на контрактную службу, высокую зарплату, обмундирование и питание, а также бесплатное медобслуживание. Кроме того, контрактники будут иметь социальные и правовые льготы.
Желающие поступить на контрактную службу должны пройти регистрацию в военных мобилизационных центрах, расположенных в городах и районных центрах.
Количество контрактников, подлежащих набору, не называется.
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