Минобороны Грузии объявило призыв контрактников

Минобороны Грузии в понедельник объявило о призыве контрактников на военную службу сроком на четыре года, передает агентство "Новости-Грузия".

На контрактную службу призываются все желающие граждане Грузии в возрасте до 35 лет, имеющие соответствующее здоровье.

Минобороны обещает в течение четырех лет лицам, принятым на контрактную службу, высокую зарплату, обмундирование и питание, а также бесплатное медобслуживание. Кроме того, контрактники будут иметь социальные и правовые льготы.

Желающие поступить на контрактную службу должны пройти регистрацию в военных мобилизационных центрах, расположенных в городах и районных центрах.

Количество контрактников, подлежащих набору, не называется.