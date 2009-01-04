Чехия назвала операцию в Газе оборонительной по ошибке

Представитель руководства Чехии извинился за озвученную ранее позицию, согласно которой страна как председатель ЕС назвала наземную операцию Израиля в секторе Газа оборонительной. Об этом говорится в заявлении, размещенном на специальном сайте, который посвящен председательству Чехии в Евросоюзе.

В заявлении указывается на то, что Израиль имеет право на самооборону, однако обязан воздерживаться от действий, от которых страдают мирные жители. Чехия в качестве страны-председателя ЕС выражает согласие с позицией министров иностранных дел стран ЕС, призвавших к прекращению огня.