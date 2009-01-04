ЕС: Израиль проводит оборонительную операцию

Переход сухопутными войсками Израиля границы с сектором Газа - оборонительная, а не наступательная операция, заявил пресс-секретарь представительства Чехии в Европейском союзе (ЕС) Жирзи Потузник. "В настоящий момент, на фоне событий последних дней, мы понимаем, что эти шаги носят оборонительный, а не наступательный характер", - передает слова Ж.Потузника Reuters.

С 1 января с.г. Чехия исполняет обязанности председательствующей в ЕС страны, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Эти полномочия были переданы Чехии Францией.

Ранее глава МИД Франции Бернар Кушнер выступил с осуждением начала сухопутной операции израильских войск против движения "Хамас".

Вечером 3 декабря израильские войска перешли границу с сектором Газа, начав сухопутный этап операции "Литой свинец". Как говорится в официальном сообщении Министерства обороны Израиля, целью операции является ликвидация инфраструктуры движения "Хамас", а не новая оккупация сектора. При этом отмечается, что сухопутный этап может оказаться довольно продолжительным.