Украинская делегация прибыла в Берлин
21:22, 02 января 2009Мир
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... где проведет переговоры по ситуации с газом
Украинская делегация во главе с министром топлива и энергетики Юрием ПРОДАНОМ прибыла в Берлин, где вечером проведет переговоры относительно ситуации с поставками российского газа.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.
Переговоры будут проводиться со специально созданной правительственной рабочей группой, которую возглавляет руководитель департамента - представитель федерального канцлера Германии Генфрид ХОРСТМАН.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром украинская делегация отбыла в ряд стран ЕС для консультаций с чиновниками по вопросам снабжения и транзита газа.
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