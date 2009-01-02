Украинская делегация прибыла в Берлин

Украинская делегация во главе с министром топлива и энергетики Юрием ПРОДАНОМ прибыла в Берлин, где вечером проведет переговоры относительно ситуации с поставками российского газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

Переговоры будут проводиться со специально созданной правительственной рабочей группой, которую возглавляет руководитель департамента - представитель федерального канцлера Германии Генфрид ХОРСТМАН.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром украинская делегация отбыла в ряд стран ЕС для консультаций с чиновниками по вопросам снабжения и транзита газа.