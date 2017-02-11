Трамп посоветовал президенту Ирана "быть осторожным"

Об этом глава американского государства заявил журналистам на борту президентского самолета, передает Reuters.

"Ему лучше быть осторожнее", - сказал Трамп, комментируя последние высказывания иранского президента о том, что "те, кто будет использовать в отношении Исламской Республики язык угроз, пожалеют об этом".

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Как сообщал УНИАН ранее, президент США Дональд Трамп ввел санкции против 13 лиц и 12 компаний в связи с запуском баллистической ракеты Ираном.

В Белом Доме подчеркнули, что решение о введении санкций стало ответом на развитие программы Ирана по созданию баллистических ракет, и в частности на испытание баллистической ракеты, которое было проведено 29 января.