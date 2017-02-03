Не оценил доброту Обамы и попал под санкции: Трамп наказал Иран за "игры с огнем"

Об этом сообщает DW со ссылкой на министерство финансов Соединенных Штатов.

Под эти санкции подпали также граждане и фирмы из ОАЭ, Ливана и Китая.

США 31 января созвали экстренное заседание Совбеза ООН в связи с тестовыми запусками баллистических ракет средней дальности, произведенными Ираном. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер позднее заявил, что эти испытания могут являться нарушением резолюции ООН и привести к возобновлению санкций против Исламской республики.

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Администрация президента США 2 февраля объявила "официальное предупреждение" Ирану. Советник президента Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти заявил в ответ, что Тегеран "не нуждается в разрешении какого-либо государства для собственной защиты", а "угрозы Ирану бесполезны". В Тегеране утверждают, что проведенные испытания не являются нарушением условий договора по ядерной программе или какой-либо резолюции ООН.

Напомним, сегодня на своей странице в Twitter Трамп написал, что "Иран играет с огнем".

"Они не ценят, каким «добрым» по отношению к ним был президент Барак Обама. Я таким не буду!», - написал Трамп.