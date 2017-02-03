Иран обещает ответные меры на введенные Трампом санкции

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел, которое было распространено на иранских государственных телеканалах, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Иран осудил новые санкции США и счел их незаконными.

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В заявлении МИД страны отмечается, что действия Штатов несовместимы с данными ими ранее обязательствами и резолюцией 2231 Совета безопасности ООН, которая утвердила соглашение по иранской ядерной программе.

Как сообщал УНИАН ранее, президент США Дональд Трамп ввел санкции против 13 лиц и 12 компаний в связи с запуском баллистической ракеты Ираном.

В Белом Доме подчеркнули, что решение о введении санкций стало ответом на развитие программы Ирана по созданию баллистических ракет, и в частности на испытание баллистической ракеты, которое было проведено 29 января.