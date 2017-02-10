В ЮАР депутаты парламента подрались во время выступления президента (видео)

В парламенте Южно-Африканской Республики началась драка, когда члены оппозиции попытались помешать выступлению президента страны Джейкоба Зумы, сообщает LB.ua со ссылкой на ВВС.

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Члены радикальной партии "Борцы за экономическую свободу", одетые в красное, около часа освистывали президента Зуму, не давая ему продолжать речь. Позже охранники в белом вывели их из зала заседаний.

У стен парламента полиция использовала шумовые гранаты для разгона сторонников оппозиции. Оппозиция обвиняет Джейкоба Зуму в коррупции и кумовстве, он подвергается критике из-за экономической ситуации в стране. Во время предыдущего послания к нации оппозиция требовала отставки Зумы.