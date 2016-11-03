В ЮАР разогнали митингующих, которые требовали отставки президента из-за коррупционных скандалов

Участники антипрезидентских протестов подошли к правительственным зданиям, держа в руках плакаты с лозунгами "Зума должен уйти", "Хватит значит хватит" и "Защитим демократию", сообщает dpa со ссылкой на местное агентство eNCA, передает Deutsche Welle.

Силы безопасности страны применили для разгона демонстрантов водяные пушки и резиновые пули.

Читайте такжеПрезидент ЮАР отрицает обвинения в умышленной растрате средств госбюджета

Марш протеста в Претории состоялся на следующий день после того, как влиятельные священники, предприниматели и политики-ветераны правящей партии "Африканский национальный конгресс" поставили перед Зумой требование подать в отставку, обвинив его в том, что скандалы, в которых он фигурирует, наносят ущерб демократии в ЮАР.

Читайте такжеПарламент ЮАР не поддержал импичмент президента

Зума является фигурантом нескольких коррупционных скандалов. Последний из них - обвинение в том, что на президента влияет богатая семья Гупта. Согласно недавнему отчету экс-омбудсмена страны Туле Мадонсели, эта семья "захватила государство", воздействуя на назначение министров, руководителей государственных компаний и совершая коррупционные сделки. Семья Гупта, бизнес которой связан с компьютерным оборудованием, медиа - и горно-добывающей отраслью, считается близкой к президенту Зуме.