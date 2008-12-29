310 человек погибли и почти 700 ранены во время авиаударов по сектору Газа

310 человек погибли и почти 700 ранены во время авиаударов, которые два дня наносят израильские войска по сектору Газа.

Только прошлой ночью они разбомбили по меньшей мере 20 объектов. Среди них – общежитие Исламского университета, передает ICTV.

В Израиле заявляют, что они атакуют боевиков ХАМАС, которые обстреливают ракетами их территорию. Однако жертвы и пострадавшие есть и среди гражданских, в частности среди иностранцев. Так, во время операции израильтян во время взрыва бомбы ранило украинку и ее ребенка. Их доставили в госпиталь. Посольство Украины в Израиле следит за событиями, чтобы, в случае необходимости, оказать помощь нашим согражданам, которые находятся в регионе.

Между тем израильское руководство на еженедельном заседании решило мобилизировать 6,5 тыс. резервистов и не отрицает возможности вторжения на палестинскую территорию.

Мир операцию израильтян осуждает. Совет Безопасности ООН требует немедленно ее прекратить. В разных странах, преимущественно арабских и европейских, проходят акции протеста против действий израильской армии в секторе Газа.