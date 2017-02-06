Сотни тысяч людей вновь вышли на акции протеста в Румынии (фото)

Об этом пишет Би-Би-Си.

В воскресенье румынские власти отменили постановление, которое освобождало от уголовной ответственности чиновников за коррупцию с ущербом менее 200 тысяч леев (47,5 тысячи долларов).

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Однако жители Румынии все равно вышли на акцию протеста - у них вызывают опасения планы правительства отредактировать указ и отправить его на одобрение парламента.

Многие участники демонстрации, которая проходит уже шестой день подряд, требуют отставки правительства.

Отмечается, что в Бухаресте и других румынских городах в протестных акциях участвуют в общей сложности около 500 тысяч человек.

Акции протеста в Румынии стали крупнейшими со времени падения коммунистического режима в 1989 году.

Указ должен был вступить в силу 10 февраля. Он мог бы защитить десятки политических деятелей, обвиняющихся в коррупции.