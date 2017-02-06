Сотни тысяч людей вновь вышли на акции протеста в Румынии (фото)
Несколько сотен тысяч людей 5 февраля вышли на акции протеста в Румынии, несмотря на то, что правительство уже отменило скандальный указ, спровоцировавший протесты.
Об этом пишет Би-Би-Си.
В воскресенье румынские власти отменили постановление, которое освобождало от уголовной ответственности чиновников за коррупцию с ущербом менее 200 тысяч леев (47,5 тысячи долларов).
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Однако жители Румынии все равно вышли на акцию протеста - у них вызывают опасения планы правительства отредактировать указ и отправить его на одобрение парламента.
Многие участники демонстрации, которая проходит уже шестой день подряд, требуют отставки правительства.
Отмечается, что в Бухаресте и других румынских городах в протестных акциях участвуют в общей сложности около 500 тысяч человек.
Акции протеста в Румынии стали крупнейшими со времени падения коммунистического режима в 1989 году.
Указ должен был вступить в силу 10 февраля. Он мог бы защитить десятки политических деятелей, обвиняющихся в коррупции.