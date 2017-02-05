Правительство Румынии отменило декрет об амнистии для коррупционеров, который привел к массовым протестам

Как передает Deutsche Welle, отменено постановление о внесении поправок в Уголовный кодекс и об амнистии для коррупционеров, что привело к массовым протестам по всей стране.

Накануне отозвать декрет пообещал премьер-министр Румынии социал-демократ Сорин Гриндяну.

"Декрет отменили", - цитирует свой источник в правительстве Reuters. Эту же информацию подтвердил министр здравоохранения страны Флорьян-Дорел Бодог.

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Как сообщалось, в конце января правительственный декрет об амнистии и декриминализации должностных преступлений вызвал в Румынии самые массовые со времен свержения коммунистического режима протесты.

Согласно спорному декрету, против коррумпированных чиновников, которые причинили государству убытки на сумму в пересчете менее 44 тыс. евро, не должны открывать уголовные дела. Новая норма позволила бы избежать ответственности председателю правящей Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгни, обвиняемому в фиктивном трудоустройстве и причинении финансовых убытков на сумму 24 тыс. евро.

Инициатива правительства была раскритикована Еврокомиссией и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, который присоединился к протестам и обжаловал в Конституционный суд правительственное постановление. На пятый день многотысячных акций правительство согласилось отозвать декрет.