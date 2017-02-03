Европейские телеканалы запустили сатирический проект, высмеивающий Трампа (видео)

В основу проекта It's great лег сатирический видеоролик, который вышел в эфире голландского телешоу Zondag met Lubach через несколько дней после инаугурации Трампа.

В сюжете объясняется, почему именно Нидерланды достойны стать второй по значению страной для Трампа после США (с отсылкой на знаменитое заявление нового американского президента "America First" во время его инаугурации).

С момента публикации на YouTube 23 января 2017 года, голландское видео-визитка для Трампа набрало почти 17 миллионов просмотров.

Авторы проекта считают, что объединив свои усилия европейские медиа смогут донести до общественности, почему политика Трампа вызывает столько недовольства.

На данный момент на зеркальных сайтах http://everysecondcounts.eu/ и http://itsgreat.eu/ свои видео-визитки для Трампа уже представили семь стран – Нидерланды, Германия, Бельгия, Дания, Швейцария, Португалия и Литва.

Чаще всего затрагиваются темы строительства стены с Мексикой, "золотого дождя", НАТО, расизма, отношения к женщинам и прочие.