МИД Грузии обещает, что жители оккупированных Абхазии и Осетии смогут пользоваться "безвизом"

Об этом заявил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе, его цитирует Georgia Today.

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По его словам, грузинское правительство также предложит преимущества либерализации визового режима жителям оккупированных грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

Как сообщалось, 2 февраля Европейский парламент проголосовал за введение безвизового режима с Грузией. За соответствующее решение сегодня на пленарном заседании ЕП проголосовали 553 депутата, против - 66, 28 - воздержались. Решение еще предстоит утвердить Совету Европейского Союза.

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года российские военные вошли в Грузию после попытки Тбилиси восстановить контроль над самопровозглашенными республиками Южная Осетия и Абхазия.

В результате 5-дневной войны Россия признала независимость этих двух грузинских регионов и ввела дополнительные войска и вооружение на свои военные базы на этих территориях.

Все государства мира, за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру, признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией. По официальным данным грузинских властей, в результате событий 2008-го погибли более 400 человек, более 2 тысяч были ранены.