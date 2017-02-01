Премьер-министр Ирака отказался запрещать въезжать в страну гражданам США

05:02, 01 февраля 2017
Мир
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Премьер-министр Ирака Хайдер Джавад Аль-Абади отказался подписывать предложенный парламентом страны указ, запрещающий гражданам США въезд в страну.

REUTERS

Об этом сообщает republic.ru со ссылкой на Wall Street Journal.

Как заявил премьер-министр, запрет на въезд американцев только повредит Ираку, так как в стране под контролем США проводится контртеррористическая операция против ИГИЛ. Аль-Абади также упомянул, что экономика страны только начала расти после многолетнего конфликта с США.

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31 января в ответ на указ Трампа Иран прекратил выдавать визы гражданам США.

Ранее сообщалось об одобрении парламентом Ирака запрета на въезд в страну для американцев, что стало ответной мерой на иммигрантский указ президента США Дональда Трампа, предполагающий 90-дневный запрет на въезд в США гражданам Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Йемена и Сомали, а также приостановку программы США по приему беженцев на 120 дней.

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Теги: #США#Ирак#мигранты