И.о. генпрокурора США уволили сразу же после отказа поддерживать антимигрантский указ Трампа

Как сообщает агентство Reuters, Трамп уволил и.о. министра юстиции США (генерального прокурора) Йейтс спустя несколько часов после того, как она заявила об отказе реализовывать указ об ограничении на въезд в страну уроженцев Ближнего Востока.

Пресс-служба Белого дома сообщила о том, что место Йейтс займет Дана Бойнте, которая ранее возглавляла прокуратуру восточного округа штата Вирджиния.

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Как сообщал УНИАН, несколькими часами ранее Йейтс поставила под сомнение законность указа главы США Дональда Трампа о мигрантах, который ограничивает право для жителей целого ряда стран Ближнего Востока на въезд в страну.

"В настоящее время, - я не уверена ни в том, что защита административного указа [о мигрантах] соответствует этим обязанностям, ни в том, что этот указ является законным», - написала она в письме, которое оказалось в распоряжении газеты The New York Times.

Трамп 27 января подписал распоряжение, согласно которому на неопределенный срок приостанавливается прием беженцев из Сирии. Все остальные программы по приему беженцев приостановлены на 120 дней. Также указ запрещает въезд в США всем гражданам семи мусульманских стран на 90 дней.

После подписания указа в США прошли многотысячные акции протеста против решения Трампа. Сотни американских дипломатов намерены высказать протест против указа. С критикой миграционной политики нового президента выступил в том числе его предшественник - Барак Обама.

Указ Трампа оспаривается в нескольких судебных инстанциях.

Салли Йейтс была заместителем генпрокурора, когда эту должность занимала Лоретта Линч. После отставки президента Барака Обамы Линч также оставила должность. Трамп попросил Йейтс временно исполнять обязанности генпрокурора, пока номинированный им Джеф Сешнс проходит процедуру утверждения его кандидатуры в Конгрессе.