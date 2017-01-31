Новый враг России №1

Российское государственное телевидение – это зеркало кремлевской политики. Здесь нет полутонов, и если гадкий «мертвый лев» Барак Обама негодяй и не любит Россию, то российскому зрителю это чётко объяснят. Если с Дональдом Трампом в РФ пока играют в конфетно-букетный период, то так же однозначно будет показано, почему он «хороший» и как было бы здорово устроить с ним Ялту-2, разделив мир на зоны влияния. Додумывать от себя россиянам не надо, телевизор не транслирует им сюжетов с открытым финалом.

А знаете ли вы, что новый «друг» России Дональд Трамп «для начала собьет с Меркель немецкую спесь, чтобы уже позже понять, как окончательно поступить с Германией»?. Действительно, как по-другому в ситуации, когда в российском сознании США и РФ теперь «друзья», а американцы, которые еще месяц назад были пиндосами (которых можно было превращать в радиоактивный пепел), должны теперь сделать всё, чтобы доказать свою «преданность» Москве?.. Лучше всего «прищучить» коварную Меркель – тем более, что теперь именно она – «истинный» враг РФ номер 1.

Выборы в Бундестаг Германии, по итогам которых будет сформировано новое федеральное правительство, назначены 24 сентября. Никто не знает, сможет ли Ангела Меркель в четвёртый раз стать Федеральным канцлером. Шансы, как минимум, 50/50, что является нормой для любой страны с настоящими, а не бутафорскими выборами. В России «топить» Меркель начали уже сейчас. По новой версии российского ТВ, теперь немцы виновны во всех проблемах Европы и мира. И санкции – это они, подлецы, придумали.

Никто не знает, сможет ли Ангела Меркель в четвёртый раз стать Федеральным канцлером

Уже сейчас Германию во главе Меркель киселевы и Ко сравнивают с Третьим Рейхом и Адольфом Гитлером. Если раньше кремлевская пропаганда рассказывала о страшных американцах из ЦРУ, которые захватили Украину и сидят в украинских кабинетах власти, то нынче роль «захватчика» Украины отведена немцам, которые недостаточно благодарны России за объединение Германии 25 лет назад и… страдают от нехватки «жизненного пространства».

Правильно, Россия захватила украинский Крым и часть Донбасса, а жизненного пространства не хватает немцам. На первый взгляд, такое противоречие выглядит шизофренией, но – только не в России. Здесь последние недели говорят, что Германия «поглощает» или уже «поглотила» Украину. На практике это значит следующее: с одной стороны, русским надобно больше и усердней наклеивать на свои немецкие (!) машины надписи: «На Берлин» и «Спасибо деду за Победу», с другой стороны – попытаться подыграть немецким популистам, чтобы не допустить переизбрание Меркель. Для этого обязательно будет использован весь доступный кремлевский арсенал: поддержка немецких радикальных партий, влияние на русскую диаспору Германии, напалм пропагандистских ресурсов типа Sputnik и Russia Today. На работу наверняка уже нанимают в массовом порядке немецкоговорящих кремлеботов. Главное – показать, что все беды Германии и патриотов России, проживающих в Баварии – от объеденной Европы и беженцев, которых пустила Меркель. Будут нашептывать «простые решения» с целью ослабить, а, лучше, – развалить Евросоюз.

Американская политика Трампа с ее протекционизмом и изоляционизмом может привести к смени лидера западного мира

Такое внимание к выборам в Германии и лично к Меркель неудивительно. Ведь именно она оказалась самым принципиальным политиком Европы, отстаивающим санкции против РФ даже в условиях непредсказуемого поведения Трампа. Эти санкции были введены после российского вторжения в Украину, но цель их намного шире – не допустить нового перекраивания границ в Европе, не допустить новой большой войны. Кому как не немцам знать, как рождается фашизм, как им начинает страдать целая нация, уничтожая себя и все вокруг?.. Наверняка, смотря на Россию сегодня, с ее восстановлением «исторической справедливости» и перманентным «вставанием с колен», многие в Германии видят печальные аналогии…

Кроме того, новая американская политика Трампа с ее протекционизмом и изоляционизмом может привести к смене лидера западного мира. Если от этой роли добровольно откажется США, пальма первенства перейдет к Германии – самой богатой и процветающей страны Европы. А врагов (реальных или надуманных) Москва, как известно, стремится «мочить» сразу (как мы помним, даже в сортирах), не раздумывая об абсурдности собственной логики.

Роман Цимбалюк, Москва