Трамп поручил Пентагону найти новых союзников для борьбы с ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп намерен создать новый план борьбы с «Исламским государством», в котором Пентагон будет более агрессивно использовать огневую мощь и американский военный контингент. Об этом говорится в президентском меморандуме, который цитирует Reuters.

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«Я считаю, что он будет успешным, это большое дело», - отметил Трамп, подписывая указ, обязывающий Пентагон, объединенный комитет начальников штабов и другие ведомства представить предварительный план уничтожения ИГ в течение 30 дней.

Согласно указу, эксперты должны будут порекомендовать необходимые изменения текущей политики, найти новых партнеров по коалиции и утвердить механизм перекрывания источников финансирования «Исламского государства». Также необходимо будет представить детальную стратегию финансирования этого плана.

В свою очередь чиновники, пожелавшие остаться неназванными, усомнились в том, что стратегия борьбы с ИГ Барака Обамы – опора на местные силы – в корне изменится.

Как известно, победа над террористами ИГ, была одной из ключевых тем предвыборной кампании Дональда Трампа. При этом он избегал говорить о том, как именно собирается уничтожить группировку.