ООН: В феврале могут начаться межсирийские переговоры по мирному урегулированию конфликта

Об этом заявила на брифинге в Женеве пресс-секретарь специального посланника ООН по Сирии Яра Шариф, сообщает Центр новостей ООН.

Она сказала, что результат встречи в Астане – важный вклад в мирное урегулирование конфликта в Сирии посредством переговоров под эгидой ООН, которые должны состояться в феврале.

По ее словам, в результате международной встречи в Казахстане было достигнуто три важных результата. В частности, речь идет о том, что "впервые представители сирийского правительства и оппозиции находились в одном зале заседаний и выслушали требования друг друга, связанные в основном с режимом прекращения огня".

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Это, по мнению представителя ООН, должно помочь "создать благоприятную атмосферу для обсуждения сирийскими сторонами запуска политического переговорного процесса под эгидой ООН в следующем месяце в Женеве".

Вместе с тем пресс-секретарь спецпосланника ООН по Сирии сказала, что трехсторонний мониторинговый механизм, созданный Россией, Турцией и Ираном – странами, которые являются гарантами полного осуществления прекращения огня – представляет собой конкретный шаг на пути дальнейшего осуществления резолюции №2236 Совета безопасности ООН.

Отмечается, что совместное заявление, принятое Ираном, РФ и Турцией по окончании встречи в Астане, укрепляет режим прекращение огня

«Что касается ООН, то она готова, в случае необходимости, помогать сторонам трехстороннего механизма в деле укрепления режима прекращения огня. Мы считает, что всеобъемлющее прекращение огня - важнейший фактор в продвижении к политическому решению – единственному возможному пути достижения мира в Сирии посредством межсирийских переговоров под эгидой ООН», - сказала Шариф.

Она сообщила, что с целью подготовки к февральским переговорам в понедельник специальный посланник ООН Стаффан де Мистура отправится в Нью-Йорк, где проведет консультации с генеральным секретарем ООН и выступит с брифингом в Совете безопасности.