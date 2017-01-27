Чудесное спасение щенков в Италии, новорожденный жираф в Бельгии и другие новости из мира животных (фотоподборка)

17:51, 27 января 2017
Мир
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Подборка лучших фото животных от Reuters за рабочую неделю 23-27 января 2017 года.

Жираф с красноклювым скворцом на голове в степи рядом с Найроби, Кения, 23 января 2017 года
Жираф с красноклювым скворцом на голове в степи рядом с Найроби, Кения, 23 января 2017 года /  © REUTERS
Лев в национальном парке Найроби в Кении, 23 января 2017 года
Лев в национальном парке Найроби в Кении, 23 января 2017 года /  © REUTERS
Чайка на фоне Биг-Бена и здания парламента в Лондоне, Великобритания, 23 января 2017 года
Чайка на фоне Биг-Бена и здания парламента в Лондоне, Великобритания, 23 января 2017 года /  © REUTERS
Белые медведи Феликс и Аврора в зоопарке в Красноярске, Россия, 23 января 2017 года
Белые медведи Феликс и Аврора в зоопарке в Красноярске, Россия, 23 января 2017 года /  © REUTERS
Медик держит котенка, спасенного после торнадо в штате Джорджия, США, 23 января 2017 года
Медик держит котенка, спасенного после торнадо в штате Джорджия, США, 23 января 2017 года /  © REUTERS
Птицы на орудии на автомобиле иракских сил специальных операций на контрольно-пропускном пункте Хазер рядом с Мосулом, Ирак, 23 января 2017 года
Птицы на орудии на автомобиле иракских сил специальных операций на контрольно-пропускном пункте Хазер рядом с Мосулом, Ирак, 23 января 2017 года /  © REUTERS
Пожарные нашли трех живых щенков в завалах отеля, на который за несколько дней до этого обрушилась лавина, Италия, 23 января 2017 года
Пожарные нашли трех живых щенков в завалах отеля, на который за несколько дней до этого обрушилась лавина, Италия, 23 января 2017 года /  © REUTERS
Собаки хаски во время традиционных гонок в Шотландии, 24 января 2017 года
Собаки хаски во время традиционных гонок в Шотландии, 24 января 2017 года /  © REUTERS
Собака хаски во время традиционных гонок в Шотландии, 24 января 2017 года
Собака хаски во время традиционных гонок в Шотландии, 24 января 2017 года /  © REUTERS
Зеленая обезьянка рядом с женщиной на берегу озера Найваша, Кения, 24 января 2017 года
Зеленая обезьянка рядом с женщиной на берегу озера Найваша, Кения, 24 января 2017 года /  © REUTERS
Детеныш жирафа рядом с матерью в зоопарке в Бельгии, опубликовано 25 января 2017 года
Детеныш жирафа рядом с матерью в зоопарке в Бельгии, опубликовано 25 января 2017 года /  © REUTERS
Мальчик с коброй в деревне заклинателей змей поселения, Индия, опубликовано 25 января 2017 года
Мальчик с коброй в деревне заклинателей змей поселения, Индия, опубликовано 25 января 2017 года /  © REUTERS
Олени на территории склада для хранения труб для планируемого нефтепровода, Северная Дакота, 25 января 2017 года
Олени на территории склада для хранения труб для планируемого нефтепровода, Северная Дакота, 25 января 2017 года /  © REUTERS
Житель деревни и его лошадь рядом с лесным пожаром на юге Чили, 25 января 2017 года
Житель деревни и его лошадь рядом с лесным пожаром на юге Чили, 25 января 2017 года /  © REUTERS
Месячные бенгальские тигрята в приюте для животных в Сальвадоре, 26 января 2017 года
Месячные бенгальские тигрята в приюте для животных в Сальвадоре, 26 января 2017 года /  © REUTERS
Цветные цыплята на продажу в канун лунного Нового года в китайском квартале Манилы, Филиппины, 27 января 2017 года
Цветные цыплята на продажу в канун лунного Нового года в китайском квартале Манилы, Филиппины, 27 января 2017 года /  © REUTERS

В частности, в начале недели в бельгийском зоопарке показали маленького жирафа, который появился на свет на прошлой неделе и стал первым новорожденным в зверинце в этом году, а в США волонтеры несколько дней искали красную панду, которая сбежала из зоопарка Вирджинии.

Тем временем 23 января в Италии, через пять дней после схода лавины на отель, спасатели извлекли из-под руин трех живых щенков, которые прятались в котельной здания.

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Теги: #животные#фотогалерея