Чудесное спасение щенков в Италии, новорожденный жираф в Бельгии и другие новости из мира животных (фотоподборка)

В частности, в начале недели в бельгийском зоопарке показали маленького жирафа, который появился на свет на прошлой неделе и стал первым новорожденным в зверинце в этом году, а в США волонтеры несколько дней искали красную панду, которая сбежала из зоопарка Вирджинии.

Тем временем 23 января в Италии, через пять дней после схода лавины на отель, спасатели извлекли из-под руин трех живых щенков, которые прятались в котельной здания.