Активисты захватили особняк российского миллиардера в Лондоне, хотят превратить его в приют для бездомных - СМИ

Активисты «захватили» особняк российского миллиардера Андрея Гончаренко в Лондоне, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Telegraph.

По имеющейся информации, незаконные жильцы находятся в здании на Итон-сквер в течение уже трех дней. Как заявляют активисты, они намерены превратить апартаменты в приют для бездомных.

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Особняк построен в 1820-х годах. В 2014 году его купил Гончаренко. Считается, что с тех пор здание пустовало.

По словам очевидцев, несколько активистов покинули апартаменты, остальные продолжают оставаться внутри. Как передает Daily Mail, на особняке можно увидеть плакат «Антиправительство США в изгнании».

Также утверждается, что в здании побывал предполагаемый хакер Лаури Лав, которому грозит экстрадиция в США.