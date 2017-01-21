США потребовали от Южной Кореи арестовать брата экс-генсека ООН
02:53, 21 января 2017Мир
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Власти США обратились к Южной Корее с требованием арестовать брата бывшего генсека ООН Пан Ги Муна.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает republic.ru со ссылкой на Reuters.
Пан Ги Сана, который руководил южнокорейской строительной фирмой Keangnam Enterprises Co Ltd, 10 января обвинили во взяточничестве при продаже зданий во Вьетнаме на $800 млн.
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По версии следствия, он был участником преступной группы, которая подкупала чиновников из стран Ближнего Востока.
Агентство отметило, что США будут ходатайствовать об экстрадиции Пан Ги Сана.
В рамках этого дела обвинение также было предъявлено племяннику бывшего генсека ООН Пан Чу Хёну, который сейчас находится под арестом.
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