Трамп намерен нарастить потенциал подводного флота США

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на материалы интервью Трампа для Fox News.

"Нам не хватает подводных лодок, и мы собираемся строить новые, но цена слишком высокая, поэтому я хочу снизить их стоимость", – заявил Трамп.

Агентство отмечает, что компании-строители атомных подводных лодок General Dynamics corp's Electric Boat division и Huntington Ingalls Industries' Newport News Shipbuilding пока не комментируют такое заявление нового президента.

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"Мы работаем над тем, чтобы снижать расходы, и видим плоды этой работы", – так слова Трампа прокомментировал высокопоставленный представитель ВМС США.

"Мы имеем самые современные подводные лодки в мире, чем больше мы покупаем, тем больше мы будем снижать цену", – добавил он.

Агентство напоминает, что в декабре прошлого года, Трамп получил обещание от генерального директора компании Lockheed Martin снизить стоимость истребителя F-35.

Такое обещание Lockheed Martin дал после того, как Трамп пожаловался на высокую стоимость самолета и заявил, что будет просить Boeing предложить более дешевую альтернативу.