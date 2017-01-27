Трамп намерен нарастить потенциал подводного флота США
Дональд Трамп собирается увеличить численность подводного флота США, но требует от производителей снижения стоимости субмарин.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на материалы интервью Трампа для Fox News.
"Нам не хватает подводных лодок, и мы собираемся строить новые, но цена слишком высокая, поэтому я хочу снизить их стоимость", – заявил Трамп.
Агентство отмечает, что компании-строители атомных подводных лодок General Dynamics corp's Electric Boat division и Huntington Ingalls Industries' Newport News Shipbuilding пока не комментируют такое заявление нового президента.
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"Мы работаем над тем, чтобы снижать расходы, и видим плоды этой работы", – так слова Трампа прокомментировал высокопоставленный представитель ВМС США.
"Мы имеем самые современные подводные лодки в мире, чем больше мы покупаем, тем больше мы будем снижать цену", – добавил он.
Агентство напоминает, что в декабре прошлого года, Трамп получил обещание от генерального директора компании Lockheed Martin снизить стоимость истребителя F-35.
Такое обещание Lockheed Martin дал после того, как Трамп пожаловался на высокую стоимость самолета и заявил, что будет просить Boeing предложить более дешевую альтернативу.