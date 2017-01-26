Президент Мексики отменил визит в США после резкого заявления Трампа насчет стены на границе

Об этом сообщает Reuters.

Президент Мексики Пенья Ньето сообщил в своем Twitter, что отзывает свой визит в США, запланированный на вторник, после призывов Трампа к Мексике насчет покрытия расходов на строительство стены на границе.

Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 26 января 2017 г.

Трамп заявил в сообщении в Twitter в четверг, что его мексиканский коллега должен отменить свой запланированный визит в Вашингтон, если Мексика отказывается платить за стену, которую он планирует возвести вдоль границы в рамках реализации своих предвыборных обещаний по прекращению нелегальной иммиграции.

При этом Ньето сообщил в Twitter, что «Мексика подтверждает свою волю работать с Соединенными Штатами для достижения соглашений в интересах обеих стран».

México reitera su voluntad de trabajar con los Estados Unidos para lograr acuerdos en favor de ambas naciones. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 26 января 2017 г.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп 25 января подписал указы о строительстве стены на границе с Мексикой и ужесточении политики в отношении нелегальных мигрантов.