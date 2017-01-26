Президент Мексики отменил визит в США после резкого заявления Трампа насчет стены на границе

20:15, 26 января 2017
Политика
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Президент Мексики Энрике Пенья в четверг отменил запланированную встречу с американским коллегой Дональдом Трампом на фоне настойчивых твитов от президента США с требованием от Мексики заплатить за строительство пограничной стены.

Президент Мексики Пенья Ньето / REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

Президент Мексики Пенья Ньето сообщил в своем Twitter, что отзывает свой визит в США, запланированный на вторник, после призывов Трампа к Мексике насчет покрытия расходов на строительство стены на границе.

Трамп заявил в сообщении в Twitter в четверг, что его мексиканский коллега должен отменить свой запланированный визит в Вашингтон, если Мексика отказывается платить за стену, которую он планирует возвести вдоль границы в рамках реализации своих предвыборных обещаний по прекращению нелегальной иммиграции.

При этом Ньето сообщил в Twitter, что «Мексика подтверждает свою волю работать с Соединенными Штатами для достижения соглашений в интересах обеих стран».

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп 25 января подписал указы о строительстве стены на границе с Мексикой и ужесточении политики в отношении нелегальных мигрантов.

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Теги: #Трамп#США#Мексика