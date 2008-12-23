США подозревают Россию в продаже Ирану зенитных ракет С-300

Представитель Пентагона заявил американскому агентству «Associated Press», что Соединенные Штаты подозревают Россию в продаже Ирану ракетных зенитных комплексов С-300. Чиновник заявил, что если это правда, то такие действия несут угрозу войскам США в Афганистане и Ираке.

Российская государственная компания по экспорту оружия подтвердила вчера, что поставляет в Иран оружие оборонного назначения, включая ракеты «земля-воздух».

Представитель госдепартамента США Роберт Вуд заявил, что в Вашингтоне ждут от России более детальной информации.

Радио Свобода