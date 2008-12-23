США подозревают Россию в продаже Ирану зенитных ракет С-300
08:56, 23 декабря 2008Мир
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Заявление представителя Пентагона
Представитель Пентагона заявил американскому агентству «Associated Press», что Соединенные Штаты подозревают Россию в продаже Ирану ракетных зенитных комплексов С-300. Чиновник заявил, что если это правда, то такие действия несут угрозу войскам США в Афганистане и Ираке.
Российская государственная компания по экспорту оружия подтвердила вчера, что поставляет в Иран оружие оборонного назначения, включая ракеты «земля-воздух».
Представитель госдепартамента США Роберт Вуд заявил, что в Вашингтоне ждут от России более детальной информации.
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