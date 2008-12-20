Беларусь и Еврокомиссия подписали соглашение о партнерстве

Правительство Беларуси и Комиссия Европейских сообществ подписали в Минске 18 декабря Рамочное соглашение о партнерстве.

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси, от имени белорусского правительства документ подписал вице-премьер-министр Андрей КОБЯКОВ, а от имени Еврокомиссии - глава Представительства Европейской Комиссии в Украине и Беларуси Жозе Мануэл Пинту ТЕЙШЕЙРА.

Кроме того, стороны подписали Протокол по вопросу толкования понятий, терминов и определений, которые использованы в указанном соглашении.

Рамочное соглашение между Правительством Беларуси и Еврокомиссией направлено на создание правовой основы для дальнейшего развития взаимодействия между Беларусью и Европейским союзом в сфере технической помощи в рамках Европейского инструмента добрососедства и партнерства, пришедшего на смену Программе ТАСИС ЕС.