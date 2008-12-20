Взрыв у метро «Пражская» в Москве: ранены 9 человек

Девять человек, в том числе ребенок, ранены в результате взрыва сегодня днем на рынке у станции метро «Пражская» в Москве.

Как передает "Газета.ру", по предварительным данным, взорвалось безоболочное взрывное устройство малой мощности.

«Мощность взрыва сейчас устанавливается, но по всей видимости, она была небольшой, так как масштабных разрушений нет», - сообщил дежурный офицер Управления информации ГУВД Москвы.

Между тем, по данным МЧС России, в одном из торговых лотков на ярмарке «Пражская» взорвались петарды. По словам представителя Управления информации МЧС, взрыв произошел в торговом ларьке, где продавалось белье, однако под прилавком находились петарды и фейерверки.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники милиции и представители Следственного управления, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.