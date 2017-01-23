СК России открыл дело в отношении пяти россиян по подозрению в "причастности" к "Правому сектору"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, в ходе которых получены данные, свидетельствующие о причастности ряда граждан России к деятельности «экстремистской» организации «Правый сектор», запрещенной решением Верховного суда РФ на территории Российской Федерации.

«На основании этих данных возбуждены уголовные дела в отношении пятерых граждан России: Игоря Чудинова, Геннадия Хамраєва, Георгия Стоцкого, Романа Стригункова и Александра Валова. В их действиях усматривается признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ (руководство деятельностью экстремистской организации и участие в ней)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, эти пятеро россиян поддерживают радикальные взгляды, а также идеи фашизма и национализма». В разное время они покинули Российскую Федерацию и направились в Украину, где вступили в ряды «Правого сектора». В зависимости от должности, каждый из них выполнял определенные задачи в интересах этой организации. Чудинов, как заместитель командира одного из боевых структурных подразделений Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», а Хамраєв, как боец названного подразделения, принимали активное участие в операциях против «ДНР» и «ЛНР».

"Стоцкий, Стригунков и Валов стали активистами «Правого сектора» и систематически принимали участие в митингах, шествиях и иных общественно-массовых мероприятиях этой организации", - заявляют в Следственном комитете.

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«Работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности участников организации «Правый сектор », независимо от их гражданства, будет продолжена», - отмечается в сообщении ведомства.

В то же время Следственный комитет еще раз предостерегает российских граждан, которые считают, что можно участвовать в разного «рода авантюрах, локальных вооруженных конфликтах на стороне запрещенных экстремистских организаций, и об этом никто не узнает».

"Это не так. Сведения о «вылазках» рано или поздно станут известны российским правоохранительным органам, и привлечения к уголовной ответственности за подобные деяния - это лишь вопрос времени», - заявили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН ранее, для оправдания российской агрессии Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против руководства Украины и украинских силовиков. В частности, дела возбуждены против министра обороны Украины Степана Полторака, начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, экс-командира Сухопутных войск Украины Анатолия Пушнякова, бывшего командующего Национальной гвардии Украины Николая Балана и ряда других граждан Украины.