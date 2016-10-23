Трамп обвинил во лжи 11 женщин, рассказавших о домогательствах с его стороны

Ранее уже 11 женщин пожаловались на домогательства со стороны миллиардера после появления видеоролика, в котором кандидат от республиканцев рассказывает о том, что для такого человека, как он, женщины легко доступны.

"Каждая из них врала, чтобы очернить мою кампанию", - сказал Трамп своим сторонникам, передает Русская служба Би-би-си.

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Трамп в то же время воспользовался встречей с избирателями в Геттисберге, чтобы пообещать бороться с лоббизмом, пересмотреть Североамериканское соглашение о свободной торговле, а также отменить все выплаты на программы ООН по изменению климата.

Несмотря на то, что миллиардер отстает от Хиллари Клинтон в опросах общественного мнения, тем не менее в последние дни он сократил разрыв до 4%.

Кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что не намерена волноваться по поводу заявлений ее конкурента-республиканца.

"Я спорила с ним в течение четырех с половиной часов, - сказала она, имея в виду полемику с Трампом во время дебатов. - Я больше и думать не хочу о том, чтобы что-то ему отвечать", - заявила Клинтон.

Экс-госсекретарь сообщила это журналистам, находясь на борту своего агитационного самолета.

Как сообщал УНИАН, три американских штата не разрешили России наблюдать за выборами 8 ноября.