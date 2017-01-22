Мадонна об инаугурации Трампа: "да, я злюсь, да, я возмущена!" (видео)

Об этом сообщает издание Huffingtonpost .

Певица, которая выражала свою неприязнь к Трампу с самого начала предвыборной кампании, вышла на сцену в Вашингтоне, заявив: "Добро пожаловать в революцию любви, к восстанию, к нашему отказу, как женщины, принимать этот новый век тирании, где не только женщины находятся в опасности, но и все маргинализированные люди".

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"Понадобился этот ужасающий момент темноты, чтобы разбудить нас... Кажется, будто мы все пошатнулись в ложное чувстве комфорта, что справедливость восторжествует и что добро в конце концов победит", – отметила она.

"Да, я злюсь. Так, я возмущена! Да, я думаю, что очень преувеличиваю относительно (изменений в Белом доме – ред.), но я знаю, что это ничего не изменит ", – продолжила она. – Мы не можем впадать в отчаяние."

Как сообщал УНИАН, миллионов участников в более чем 600 городах мира вышли на «Марш женщин» против нового президента США Дональда Трампа.