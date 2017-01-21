Сенат США утвердил Джона Келли министром внутренней безопасности

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что он стал вторым утвержденным в администрации Трампа главой ведомства.​

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За утверждение Келли на должность министра внутренней безопасности США, по информации издания, проголосовали 88 сенаторов, против высказались 11 законодателей.

Это ведомство, как отмечает Reuters, отвечает «за все», начиная от внутренней борьбы с терроризмом и безопасности границ до предотвращения стихийных бедствий.

Ранее УНИАН сообщал, что Сенат США утвердил ​генерала Корпуса морской пехоты в отставке Джеймса Мэттиса в качестве главы Пентагона. Это назначение стало первым после вступления Трампа в должность.