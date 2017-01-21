Сенат США утвердил генерала Мэттиса в качестве главы Пентагона

Об этом сообщает The Washington Post.

Это назначение стало первым после вступления Трампа в должность.

Читайте такжеСенат США разрешил генералу Мэттису претендовать на пост главы Пентагона

Отмечается, что голосование еще не завершилось, но уже 70 членов Сената из 100 проголосовали за предложенного президентом США Дональдом Трампом кандидата.

По американскому законодательству возглавлять Пентагон может только тот человек, который не состоял на службе в течение семи лет до назначения. Однако Мэттис покинул службу в 2013 году. Для того, чтобы он стал министром обороны, требовалось одобрение Конгресса.

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп совершил свои первые законодательные действия на новом посту.