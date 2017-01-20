Инаугурация президента США Дональда Трампа

Сегодня, 20 января, в Вашингтоне началась церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, который станет 45 президентом США.

Церемония проходит в Белом Доме. Сейчас на предварительные мероприятия уже прибыли Дональд Трамп с женой Меланией и супруги Обама.

В Вашингтоне еще утром люди, которые приобрели билеты на церемонию инаугурации выстроились в очередь. Об этом на своей странице в Facebook сообщала украинская журналистка Мирослава Гонгадзе.

Новоизбранный президент произнесет торжественную присягу и инаугурационную речь после чая с супругами Обама.

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Согласно Конституции, присягу принимает председатель Верховного суда США. Официальная церемония начнется в 18:30 по киевскому времени.

Напомним, сегодня утром в Вашингтоне Трамп посетил службу в Єпископальній церкви Святого Иоанна неподалеку от Белого дома. Согласно Конституции, присягу принимает председатель Верховного суда США.

Часть мероприятий уже состоялась 19 января. В частности, в первой половине дня Дональд Трамп вместе с избранным вице-президентом Майком Пенсом принял участие в символической церемонии возложения венка погибшим американским солдатам на Арлингтонском Национальном кладбище. Доступ на это мероприятие был разрешен только для членов семей первых лиц, представителей администрации и отдельно аккредитованных СМИ.