"Госдеп отключил нам воздух": Facebook ограничил доступ пропагандистам из Russia Today перед инаугурацией Трампа

Канал RT в своем сообщении пожаловался, что не может размещать посты, содержащие ссылки на материалы, картинки и видео.

По информации канала, ограничения будут действовать до 22:25 по московскому времени (23.25 по Киеву) субботы, 21 января.

Мы в настоящее время заблокированы, чтобы дописывать или распространять информацию в Facebook. Запрет продлится до 22:25 вечера субботы, по московскому времени. Пожалуйста, оставайтесь с нами, мы работаем над этим с командой FB", - говорится в сообщении.

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"Russia Today" утверждает, что администрация Facebook не объяснила своих действий. Ограничения были введены после трансляции пресс-конференции президента США Барака Обамы 18 января. На канале утверждают, что авторских прав не нарушали.

Таким образом, RT не сможет освещать на своей англоязычной странице в Facebook церемонию инаугурации президента США Дональда Трампа, которая пройдет в Вашингтоне 20 января.

Блокировку работы RT в Facebook прокомментировала главный редактор канала Маргарита Симоньян. «Я не удивляюсь. Если бы Госдеп мог отключить нам воздух, отключил бы», - заявила она, передает «РИА Новости».

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Позднее YouTube в России направил российскому телеканалу запрос, в котором попросил «предоставить подтверждение того, что ни телеканал, ни кто-либо из его сотрудников не находится в санкционных списках», сообщает РБК.

Роскомнадзор уже пригрозил, что может принять «активные ответные меры». МИД России назвал неприемлемой частичную блокировку RT в Facebook.