Старейшая высотка Тегерана загорелась и обрушилась, погибли не меньше 30 пожарных (фото)

13:02, 19 января 2017
Мир
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По меньшей мере 30 пожарных погибли в Тегеране в результате вспыхнувшего 19 января пожара в высотном здании, которое позже обрушилось.

Пожар в Тегеране / REUTERS

Как сообщает ТАСС, возгорание возникло в 17-этажном торговом комплексе "Пласко", построенном 50 лет назад на улице Джомхури в центре иранской столицы. Огонь вспыхнул на девятом этаже и достаточно быстро охватил всю верхнюю часть комплекса. В результате строение обрушилось.

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На месте происшествия работают пожарные и спасатели, которым вовремя удалось эвакуировать многих находившихся в "Пласко" сотрудников и посетителей. Медицинские учреждения принимают пострадавших.

В результате инцидента погибли по меньшей мере 30 пожарных, пострадали около 40 человек.

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Теги: #пожар#Иран