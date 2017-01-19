Старейшая высотка Тегерана загорелась и обрушилась, погибли не меньше 30 пожарных (фото)
13:02, 19 января 2017Мир
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По меньшей мере 30 пожарных погибли в Тегеране в результате вспыхнувшего 19 января пожара в высотном здании, которое позже обрушилось.
Пожар в Тегеране / REUTERS
Как сообщает ТАСС, возгорание возникло в 17-этажном торговом комплексе "Пласко", построенном 50 лет назад на улице Джомхури в центре иранской столицы. Огонь вспыхнул на девятом этаже и достаточно быстро охватил всю верхнюю часть комплекса. В результате строение обрушилось.
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На месте происшествия работают пожарные и спасатели, которым вовремя удалось эвакуировать многих находившихся в "Пласко" сотрудников и посетителей. Медицинские учреждения принимают пострадавших.
В результате инцидента погибли по меньшей мере 30 пожарных, пострадали около 40 человек.
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