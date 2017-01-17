В МИД назвали адекватными санкции США против виновных в применении химического оружия в Сирии

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД.

Как отметили в ведомстве, применение химического оружия в Сирии, подтвержденное выводами ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), является вопиющим нарушением международного права, а все виновные в таких преступлениях должны быть привлечены к ответственности.

«В условиях растущих вызовов и угроз международному миру и безопасности Украина продолжает уделять приоритетное внимание укреплению международных режимов нераспространения оружия массового уничтожения и запрещения отдельных его видов. Последовательно выступаем за неукоснительное соблюдение положений ключевых международно-правовых документов в этой области, включая Конвенцию 1993 года о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КХО) и Женевский протокол 1925 года о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов, стороной которых является Украина», - подчеркнули в МИД.

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Как непостоянный член Совета безопасности ООН Украина выступает за необходимость введения Совбезом меры в соответствии с главой VII Устава ООН в ответ на нарушение КХО, говорится в сообщении.

Как сообщалось, США ввели санкции против 18 высших должностных лиц сирийского режима за использование химического оружия.

Санкции были введены после проведенного расследования Организации по запрещению химического оружия, которое установило, что сирийский режим использовал промышленный хлор в качестве оружия против собственного народа.

Было обнаружено, что сирийское правительство, в частности, военно-воздушные силы Сирии, ответственны за три атаки с использованием химического оружия в апреле 2014 года и в марте 2015 года.