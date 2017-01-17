В Турции задержали подозреваемого в нападении на ночной клуб в новогоднюю ночь

00:45, 17 января 2017
Мир
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Турецкая полиция задержала подозреваемого в нападении на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь, когда погибли 39 человек.

twitter.com/CNNTURK

Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.

Подозреваемый был задержан в Эсеньюрте - это район провинции Стамбул. Вместе с ним находился его четырехлетний сын. По информации издания, им оказался гражданин Узбекистана Абдулгадир Машарипов.

Также сообщается, что вместе с Машариповым были задержаны еще четыре человека, среди них – три женщины и один мужчина киргизского происхождения.

Как сообщал УНИАН, в Стамбуле в новогоднюю ночь в результате стрельбы в ночном клубе погибли 39 человек, из них 16 - иностранные граждане. Ранены 69 человек.

Ночной клуб Reina - один из крупнейших в Стамбуле - расположен в историческом районе города Ортакей. На момент атаки в нем находились более 500 человек.

Совет Безопасности ООН осудил террористическую атаку в ночном клубе в Стамбуле.

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