В Турции задержали подозреваемого в нападении на ночной клуб в новогоднюю ночь

Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.

Подозреваемый был задержан в Эсеньюрте - это район провинции Стамбул. Вместе с ним находился его четырехлетний сын. По информации издания, им оказался гражданин Узбекистана Абдулгадир Машарипов.

Также сообщается, что вместе с Машариповым были задержаны еще четыре человека, среди них – три женщины и один мужчина киргизского происхождения.

#BREAKING Turkish police detain 5, including the attacker, 3 women, 1 man of Kyrgyz origin pic.twitter.com/kf1yOjIGGY — CNN Türk ENG (@CNNTURK_ENG) January 16, 2017

Как сообщал УНИАН, в Стамбуле в новогоднюю ночь в результате стрельбы в ночном клубе погибли 39 человек, из них 16 - иностранные граждане. Ранены 69 человек.

Ночной клуб Reina - один из крупнейших в Стамбуле - расположен в историческом районе города Ортакей. На момент атаки в нем находились более 500 человек.

Совет Безопасности ООН осудил террористическую атаку в ночном клубе в Стамбуле.