В России взялись за работу стрип-баров: хотят выдать флирт-актрисам инструкцию "что можно, а что нельзя"

Соответствующий документ в Минтруда РФ направил владелец клуба Golden Girls Лаки Ли, вставший на защиту своих сотрудниц, пишет "Газета.Ru".

Авторы инициативы пояснили, что рынку стрип-клубов необходима легализация в правовом поле и четкое регулирование. Это поможет остановить работу заведений, оказывающих интимные услуги под вывеской стрип-клубов, уверены они.

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«Стриптиз-индустрия зачастую предлагает не только стриптиз-услуги, но и смежные, вплоть до прямой проституции, - пояснил гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский. - Есть бордели под вывеской „стрип-клуб“, а есть классические клубы, где действительно все ограничивается танцами и выпивкой».

Проверками донимают и тех, и других, добавил юрист. Основная причина, по его мнению, кроется в том, что в России нет правового понятия «стриптиз». «Нигде не прописано, как это должно выглядеть, чтобы не подпадало под закон о занятии проституцией», - пояснил специалист.